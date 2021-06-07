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防疫建設不中斷 平溪納骨塔道路加寬增護欄

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區公所通往嶺腳里清涼山天寧寺的產業道路，側溝加蓋及增設鋼板護欄，目前已經完工。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所通往嶺腳里清涼山天寧寺的產業道路，側溝加蓋及增設鋼板護欄，目前已經完工。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區公所通往嶺腳里清涼山天寧寺的產業道路，因銜接嶺腳、望古、十分等聚落，不過因為產業道路崎嶇狹窄，區公所協請新北市養工處會勘解決，包括側溝加蓋及增設鋼板護欄，目前已經完工，讓居民行駛、會車時更加安全。

嶺腳里長陳銘哲表示，嶺腳里納骨塔旁的這條產業道路，當初因為有未加蓋的側溝，道路又不太寬敞，許多里民會車時容易車輪擦邊卡住，許多崎嶇彎道也增加會車的危險性，因此里辦公室向公所反應，很感謝新北市養工處及平溪區公所團隊的幫忙，目前道路交通安全許多，居民都很讚賞。

平溪區長曾繁盛表示，從平溪區公所直到清涼山天寧寺的路段，包括221公尺的側溝加蓋，與310公尺的鋼板護欄裝設工程，總工程費324萬元，很感謝新北市養工處的幫忙，這條產業道路雖然不是主要道路，但可以串連平溪里、嶺腳里、望古里、十分里，更可通往滴水觀音、嶺腳瀑布、望古瀑布等景點，希望交通上的改善，好好守護遊客及居民的安全。

平溪

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