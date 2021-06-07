防疫人員忙翻 汐止議員送麵包支持打氣

本土疫情嚴峻，這陣子站在第一線的防疫人員忙翻天，新北市議員周雅玲就送上麵包點心給選區汐止、金山、萬里的公所及衛生所，慰勞辛苦的防疫人員，支持打氣。

議員周雅雅玲表示，疫情嚴峻，除了疫苗大家要加緊腳步注射之餘，醫護人員除了一些防護物資需要充裕之外，前幾天汐止善琴慈惠堂主發心想為第一線的汐止區公所、衛生所等單位的防疫人員，希望為他們略盡心意，所以，也建議新店有一家麵包很好吃，可以透過點心小物慰勞一下，給汐止、金山、萬里的區公所及衛生所，幫他們打打氣，所以，陳堂主自掏腰包總共準備了450份的羅宋麵包，分送三區的公所及衛生所，希望讓防疫人員感受民眾在背後支持，也期許大家共同撐過這波疫情。

汐止區副區長林明玲指出，現在疫情非常緊繃，很感謝各界對公所同仁的關心，也很感謝議員周雅玲提供很多的麵包給防疫人員加油打氣，同仁們也會積極面對挑戰，把防疫工作做好。