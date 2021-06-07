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現場不收件不諮詢 汐止紓困電話接上千通

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區設公所紓困專屬櫃台一個早上就發出去將近三百份，至於詢問電話，一個天就接了上千通。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區設公所紓困專屬櫃台一個早上就發出去將近三百份，至於詢問電話，一個天就接了上千通。 圖／觀天下有線電視提供

紓困4.0上路，今(7)日開始接受新案申請，雖然，只能採取線上或是郵寄申請，不過，一大早還沒開門，汐止區公所七點多就已經有民眾在門口等，而為了減少群聚，現場不收件也不接受詢問，只能索取申請書，但還是有不少民眾到場，一個早上就發出去將近三百份，至於詢問電話，一個天就接了上千通。

汐止區長陳健民指出，針對這次擴大急難紓困4.0，公所除了原本設置的四個櫃台之外，另外，在仁愛路側也加開兩個專屬櫃台，這次申請方式只有線上申請跟郵寄申請，民眾來公所會準備有郵寄申請的表格，民眾索取後填寫完再自行寄出去，也鼓勵大家線上申請，手機或電腦都可以。

到現場臨櫃的民眾說，家裡是開店的，因為這波疫情受到很大的影響，已經休一個月都沒收入了，知道政府有紓困申請，但因為不知道怎麼做，也不會電腦，所以，今天到公所詢問，拿了申請表格回去請家人幫忙申請，不然，年紀大了真的不太懂。

陳健民表示，今天早上七點半就有民眾在公所門口排隊，還是建議民眾在疫情期間減少出門、低密度活動，儘量線上申請，去年申請過的，去年在汐止有5800案，不管去年有沒有申請通過，衛福部都會統一在線上再做資料上的審核，大家如果有疑問，可以撥打電話詢問。

現場不收件不受理，不過，一大早還是有民眾到現場，光一個上午就有近三百人，所以，公所人員也發給申請書簡單說明，儘量減少接觸，除了現場民眾，汐止區公所接的詢問電話也爆增，一天下來上千通，公所再次提醒去年提出申請的，不論有沒有通過，都不必再提出申請，至於新申請者從現在開始一直到6/30日，都可以線上或郵寄提出申請。

汐止 疫情 衛福部

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