業者喊「板橋沒有輸」推優惠 還親送午茶為前線打氣

疫情爆發衝擊許多餐飲店家，板橋有業者串連在地店家推「板橋沒有輸」互助活動，不僅提供民眾許多優惠，更針對第一線防疫人員推專屬優惠，還有固定時段親送下午茶，要為警消醫護加油打氣。

新北疫情持續發展，其中板橋更為「重中之重」，嚴重影響在地商家生計，知名麵線店「油庫口蚵仔麵線漢生店」也在前日結束營業。為對抗疫情帶來的衝擊，在地人氣甜點店「Ponpie 澎派」就喊出「板橋沒有輸」串連在地店家，推出許多優惠活動，不僅要為板橋打氣、更要為警消醫護加油。

「現在放棄，就等於比賽提前結束」是動漫「灌籃高手」中角色「安西教練」的經典名言，業者引用並表示，這波疫情讓板橋受到不少衝擊，在地餐飲店家更是無法倖免，不過他們決定攜手面對、共抗疫情。

業者強調「板橋沒有輸」，每一個「我」結合成「我們」就有機會贏，他們要為彼此及所有板橋人打氣，在疫情期間要每月親送支援板橋地區警消人員下午茶，另外也推檸檬糖霜餅乾禮盒買一送一、憑活動店家明細消費享飲品9折等優惠。

「板橋沒有輸」活動內容包含，持活動店家消費收據享專屬折扣或禮物、幫活動及店家社群打卡兌換限量貼紙、醫護警消及外送人員享特別優惠、串連店家設打氣專區為醫護警消加油等。