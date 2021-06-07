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北市府規畫大型接種站 柯文哲：若僅1萬備10萬場地？不盲目生產

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲潘才鉉／台北即時報導
台北市政府今規畫大型疫苗接種站計畫，不過市長柯文哲說，台北市還是適當準備，「生產市場上需要的，不要盲目生產」。圖／北市府提供
台北市政府今規畫大型疫苗接種站計畫，不過市長柯文哲說，台北市還是適當準備，「生產市場上需要的，不要盲目生產」。圖／北市府提供

為了因應接下來的大量疫苗接種，台北市政府今規畫大型疫苗接種站計畫，不過市長柯文哲說，台北市還是適當準備，就是視市場需要，「生產市場上需要的，不要盲目生產」，不然中央一天給台北市平均一萬劑疫苗，台北市準備一天可以打十萬劑的場地，也沒有意義，但台北市政府都有準備。

柯文哲說，台北市目前就是先用醫院系統施打，先在醫院、合約醫療院所找看看，調查出來，若要擴增，在看要用多少大型場館。

至於大型場館，目前看，花博是第一優先，和平籃球館也是一個考量，還有台北體育館，到小巨蛋都是合適地方，但就是先準備，要看中央給疫苗的速度，做適當部署，「不然東西擺好了，沒有疫苗也是浪費。」

柯說，目前台北市也已經要求醫院，規畫的空間要動線流暢、空間足夠，目前正在調查，至於台北市39家醫院是否有獨立空間？以台大癌症醫院為例，布置規畫就相當好，不會與門診混在一起，舊的醫院不一定會找到這麼好的空間。

柯文哲說，「生產是生產市場上需要的，不要盲目生產」，台北市當然有準備大型場館施打疫苗，不過原則上，醫院可以解決的就在醫院解決，以前可以在醫院、合約醫療院所、十二區健康服務中心門診部可以解決的，能量超越，才會動用到大型場館。

至於行動不方便的民眾，如何施打疫苗？柯文哲說，目前北市社會局已經造冊。先將這個造冊出來，生產不要盲目生產，就是這段時間，造冊清楚，需要多少，再來規畫打疫苗的隊伍。中央還是要有給疫苗的速度，才能決定台北市打疫苗的的地方，只要中央有清楚數字，北市府都有準備。

目前台北市規畫的大型疫苗接種場地。北市衛生局表示，花博爭豔館可用面積可以達到5976平方公尺， 每日租金約22萬1970元，優點為近圓山捷運站，也近馬偕醫院車程約5分鐘；這處場地空間寬敞，格局方正，前後門可打開通風，後面有緊急出口可供救護車進出，不過缺點是爭艷館有檔期問題。

另外，台北市第二個大型接種場地規畫地點為和平籃球館，可容留面積1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點近捷運站、為科技大樓站與六張犁站中間，場地圓形，有電梯可讓長者坐電梯上下，至於救護車可從後門出入，但同樣也有檔期配合問題。

至於第三處地點為台北體育館，可容留面積1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，同樣距離台北長庚醫院近，周邊有台安醫院，格局方正，出入口都有正後門可出入，一樣有考慮救護車及無障礙空間使用。

北市 疫苗 柯文哲

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