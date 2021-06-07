退職醫護響應召募令卻無預警被刷掉 黃珊珊：有誤會

台北市為加強醫療量能召募退職醫護人員投入第一線防疫工作，卻有醫護指出，參加召募錄取且已接受這訓，卻無預警被篩掉，市府甚至沒有主動通知，質疑率取標準，台北市副市長黃珊珊說明，召募過程分為兩關卡，全通過才是符合資格。

黃珊珊指出，「這當中有很大的誤會」，退職醫護召募令分為兩關卡，第一關為面試，並有8小時的課程，且需在防疫旅館實習3天，3天後再篩選出進入第二關的名單，通過第二關才算錄取、符合資格可以上工。

召募的退職醫護市府會給予一班5000元的津貼，一班工作時數為8小時，若工作12小時則會給7500元津貼，此外，也會提供召募醫護勞、健保及團保防疫險、疫苗注射；外縣市來的醫護還會提供免費住宿，也就是警消醫護加油棧。

黃珊珊表示，若無接到率取通知，或是認為自己錄取但無預警被刷掉，這中間應該有誤會；由於指揮中心呼籲地方政府成立call-center掌握確診者足跡，北市府也已經展開召募，主要工作為進行疫調作業，若參加召募的人員有興趣，還是會繼續召募。