新北「抗疫2.0」電動公車上路 空調就能淨化空氣

新北市積極推動電動公車，其中582路線公車今天起將全面汰換成12輛「抗疫2.0」電動公車，內部配置「主動式空氣淨化設備」，具備殺菌、消毒等多重功能，目前新北電動公車總計已有52輛。

新北市交通局為了配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，推出「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」，編列相關補助，吸引了不少客運業者汰換車輛和參與推動節能巴士，擴大新北市綠色運輸運轉能量。

日前已將台北客運的橘5（板橋-中和景安），以及淡水客運860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）都換成電動公車，共40輛。

這次自動化的582路線公車為了因應嚴峻的疫情，還特別改裝成「抗疫2.0」電動公車，共有12輛。

該款公車功能眾多，不只有全車空調系統加裝光水離子化PHI專利淨化技術，還有空調自我淨化能力，分解環境中氣體有機汙染物，清除病毒、細菌與PM2.5等有害物質，另外座椅表皮添加半永久性無機抗菌劑，透過銀離子破壞並抑制各類細菌與病毒生長，可長時間維持座椅表面抗菌效果，同時兼具防疫與綠能效果。