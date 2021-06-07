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天熱車內動輒40度 北市獨留犬貓違者將罰2千至1萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市動保處呼籲，不論天氣冷熱，請飼主不要將犬貓獨留在車內，北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰」。圖／北市動保處提供
北市動保處呼籲，不論天氣冷熱，請飼主不要將犬貓獨留在車內，北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰」。圖／北市動保處提供

北市動保處上月接獲通報，信義區虎林街巷內，有飼主將犬隻獨留在貨車內，動保處動物稽查隊前往救援，立即請五分埔派出所連繫車主，會同警方將貨車的帆布門打開，一開帆布就有道熱氣撲面而來，並發現有1犬隻瑟縮在角落，犬隻經初步檢傷尚無大礙，北市動保處也依照動保法，開罰飼主2千元罰款。

動物救援隊長林庭君表示，動保處於2016年時，就曾接獲北市大安區有車主將2犬獨留在車上，雖然有開車窗，亦將車子停在遮蔭處，但動保處接獲報案將犬隻救出送醫後，還是有1犬沒能搶救回來，很多車主以為只要開車窗通氣，寵物就不會有生命危險，但未考慮犬貓天生的散熱能力遠比人類要差很多，也未考量車內溫度上升的速度。

動保處表示，他們也測試，貨車停在氣溫攝氏34度的樹蔭下，經過1小時，有蓋著帆布的貨車車斗內溫度可飆升到攝氏42.8度，長時間讓犬貓處於高溫環境下可能造成犬貓熱衰竭致死。

至於5月這起飼主獨留犬隻在車內的案件，還好民眾通報，目前犬隻無大礙，但北市動保處也開罰飼主兩千元罰款。

動保處呼籲，不論天氣冷熱，請飼主不要將犬貓獨留在車內，北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰，請飼主不要以身試法，更不要拿毛孩生命及健康開玩笑。

動保處提醒，如有民眾發現有犬、貓被獨留在車上，請立即通報1999市民熱線（北市可以撥打24小時動物救援專線：02-8791-3064或8791-3065），動保處會立即派員處理，必要時將破窗救援受困的毛小孩。

北市動保處呼籲，不論天氣冷熱，請飼主不要將犬貓獨留在車內，北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰」。圖／北市動保處提供
北市動保處呼籲，不論天氣冷熱，請飼主不要將犬貓獨留在車內，北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰」。圖／北市動保處提供

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