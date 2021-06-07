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北市大型疫苗接種站 初步選定花博爭艷館等三處

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天主持市府內部防疫會議，會議中，衛生局報告「北市大型疫苗接種場地計畫」，初步選定花博爭艷館、和平籃球館、及台北體育館。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天主持市府內部防疫會議，會議中，衛生局報告「北市大型疫苗接種場地計畫」，初步選定花博爭艷館、和平籃球館、及台北體育館。圖／北市府提供

疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲今天主持市府內部防疫會議，會議中，衛生局報告「北市大型疫苗接種場地計畫」，初步選定花博爭艷館、和平籃球館、及台北體育館，作為北市大型疫苗接種站規畫。北市衛生局副局長陳正誠表示，若中央疫苗一次給的量不多，衛生局還是直接配到醫院，若這次中央配發1.7萬劑疫苗，衛生局則會再看看，因醫院有一個最大的儲存量，如果超過醫院最大儲存量，有一些就必須放在衛生局。

北市府目前規畫大型疫苗接種場地選定三處。北市衛生局表示，花博爭豔館可用面積可以達到5976平方公尺， 每日租金約22萬1970元，優點為近圓山捷運站，也近馬偕醫院車程約5分鐘；這處場地空間寬敞，格局方正，前後門可打開通風，後面有緊急出口可供救護車進出，不過缺點是爭艷館有檔期問題。

另外，台北市第二個大型接種場地規畫地點為和平籃球館，可容留面積1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點近捷運站、為科技大樓站與六張犁站中間，場地圓形，有電梯可讓長者坐電梯上下，至於救護車可從後門出入，但同樣也有檔期配合問題。

至於第三處地點為台北體育館， 可容留面積1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，同樣距離台北長庚醫院近，周邊有台安醫院，格局方正，出入口都有正後門可出入，一樣有考慮救護車及無障礙空間使用。

衛生局副局長陳正誠表示，若中央疫苗一次給的量不多 衛生局規定就直接配到醫院，因為這次如果給1.7萬劑，衛生局再看看，因為醫院有一個最大的儲存量，如果超過醫院的最大儲存量 可能有一些必須要放在衛生局 大概考量是這樣。

衛生局 北市 疫苗

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