移工大規模感染 侯友宜：雇主應給不外出獎勵

近期各地移工都傳出感染事件，又以苗栗縣最嚴重，確診移工人數突破200人，新北市先前也曾爆出中和印刷廠移工群聚感染，市長侯友宜今日視察轄內熱區土城一處科技業移工宿舍，表示在疫情期間，雇主應鼓勵外籍勞工不外出而提供獎勵，同時建立快篩機制強化預防。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，新北共有9萬7千名移工，全國第3高，其中雇用50名以上移工企業約有80家，勞工局會在3天內完成訪視，針對移工宿舍、職場防疫等措施進行輔導。

勞工局訪視重點將放在強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

侯友宜表示，中央提出防疫指引，地方會在短時間要求業者，不但要嚴格執行，還會全力稽查。侯友宜點出2項關鍵工作，一是快篩機制做得更完整，呼籲企業要建立快篩預防機制平台；另外則是獎勵移工不出門，讓移工待在宿舍、工廠不外出。

侯友宜說，快篩機制可以建構起預防，讓一些有感染風險的人，及早找出確診個案，加上鼓勵外籍勞工不外出的獎勵，希望企業能夠多增加這兩項，強化預防。