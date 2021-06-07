住家陽台虎頭蜂築巢半年才發現 蜂巢「養」到高70公分

新北市瑞芳區吉慶里1名里民家中後陽台，出現1顆高約70公分的大蜂窩，內心非常恐懼，擔心遭攻擊被蜂螫傷。新北動保處瑞芳動物之家獸醫師王嚴緖勘查後，研判是虎頭蜂窩，但蜂窩側邊已崩壞，裡面沒有虎頭蜂，直接摘除化解危機。

新北市動保處今天表示，瑞芳動物之家不久前接獲吉慶里長簡惠麗反應，指她接到住在瑞竹路的里民傳來照片，說家中有個蜂窩，不知如何是好。她看到蜂窩非常的大，第一時間被嚇到，請求趕快派人處理，避免蜂群螫人。

王嚴緖前往勘查時，瑞芳警方也接獲簡惠麗通報，由四腳亭派出所副所長宋志偉等人前往協助。王嚴緖從虎頭蜂窩側邊已崩壞，研判是「空包彈」，不具危險性，可不須穿著捕蜂裝備，直接摘除。

王嚴緖和簡惠麗及里民約好時間，利用假日派人前往摘除蜂窩，並在社區廣場對圍觀的社區里民說明預防蜂螫知識。

經過丈量，這個虎頭蜂窩高約70公分，最大直徑約45公分，里民事後得知裡面沒有虎頭蜂，鬆了一口氣，但體積這麼大，還是讓人看了怵目驚心。

動保處表示，逐漸進入炎熱夏季，捕蜂通報案件增加，提醒民眾要有「防微杜漸」觀念，住家或附近發現蜂窩，最好在棒球或壘球大小就要通報，不要把蜂窩體積養大，造成蜂隻數量增加，民眾被蜂螫機率增加。以這次摘除的蜂窩體積研判，築巢至少半年以上。