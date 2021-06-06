快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

新北家防中心壓下員工染疫消息？ 家防中心：絕無此事

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
有網友表示，新北市家防中心擔心業務受到影響，不準大家對外聲張有員工染疫。家防中心主任許芝綺出面駁斥，表示絕無此事。圖／擷至臉書粉絲專「靠北社工」
有網友表示，新北市家防中心擔心業務受到影響，不準大家對外聲張有員工染疫。家防中心主任許芝綺出面駁斥，表示絕無此事。圖／擷至臉書粉絲專「靠北社工」

新北家庭暴力暨性侵害防治中心傳出有社工確診，網友在「靠北社工」貼文，表示高層要求不得張揚，還不讓辦公室人員篩檢，希望大家幫忙宣傳。新北市家防中心主任許芝綺表示，員工確診後，便要求接觸同仁居家隔離，同辦公室者自我健康管理，並無規定同仁不得宣揚一事。

有網友今天在「靠北社工」貼文，指家防中心「有不確定人數的直接服務社工確診了，高層要求不得張揚，老闆怕記者知道，怕業務停擺，不肯讓同辦公室的人去篩檢。」

他說，第一線社工擔心會造成群聚感染，也怕讓家人陷入危險，更憂心案主是否會有風險，人心惶惶，連居家辦公也有重重限制，希望大家幫忙宣傳事件，新北家防社工需要協助。

許芝綺回應，該案在5月28日發現家人確診，去快篩與PCR後，於29日確診，他們當天立刻傳訊息要求全辦公室同仁自我健康管理，坐在確診者前後左右5人要居家隔離。

許芝綺解釋，由於確診者並沒有接觸民眾，加上他在辦公室都有全程戴口罩，所以只要求座位周邊的人要隔離，其他人則關注自身健康狀況，若有需要便可以前往快篩，但截至目前為止，大家都沒有異狀。

許芝綺表示，該名員工確診後，他們便迅速發訊給同辦公室同仁，要大家依照規定居家隔離、自我管理，並沒有想壓消息。

許芝綺指出，家防中心業務不大可能完全不面訪，所以他們現在都會提供同仁防疫道具，若風險低的個案，會暫時以電訪、視訊來代替面訪。另外，社工也已經被市府列為第二類疫苗接種名單內，他們會提供社工最好的保護。

社工 居家隔離

相關新聞

蔡英文提市場身分證分流 新北維持因地制宜政策

總統蔡英文今日下午發表防疫工作談話，指出為減少群聚已實施分流採買，點出身分證分流，希望縣市首長配合中央政策努力。新北市目...

最長暑假到手 柯文哲叮嚀太混總是要還 網友讚爆：名言

第三級警戒延長到6月28日，學生停止到校上課也延長至暑假前，台北市長柯文哲今天晚間在臉書表示，學生連實體期末考都取消，同...

讓店面、商家加強防護 萬里里長發防疫面罩

為了協助里內的商家、常常與民眾接觸的人都可以受到更好的保護，萬里里長王傑倫準備了四百個防疫面罩要發放給里內的商家與店面，希望店家在服務民眾之餘也可以保護好自己。

現場不收件不諮詢 汐止紓困電話接上千通

紓困4.0上路，今(7)日開始接受新案申請，雖然，只能採取線上或是郵寄申請，不過，一大早還沒開門，汐止區公所七點多就已經有民眾在門口等，而為了減少群聚，現場不收件也不接受詢問，只能索取申請書，但還是有不少民眾到場，一個早上就發出去將近三百份，至於詢問電話，一個天就接了上千通。

防疫人員忙翻 汐止議員送麵包支持打氣

本土疫情嚴峻，這陣子站在第一線的防疫人員忙翻天，新北市議員周雅玲就送上麵包點心給選區汐止、金山、萬里的公所及衛生所，慰勞辛苦的防疫人員，支持打氣。

防疫建設不中斷 平溪納骨塔道路加寬增護欄

平溪區公所通往嶺腳里清涼山天寧寺的產業道路，因銜接嶺腳、望古、十分等聚落，不過因為產業道路崎嶇狹窄，區公所協請新北市養工處會勘解決，包括側溝加蓋及增設鋼板護欄，目前已經完工，讓居民行駛、會車時更加安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。