新北家防中心壓下員工染疫消息？ 家防中心：絕無此事

新北家庭暴力暨性侵害防治中心傳出有社工確診，網友在「靠北社工」貼文，表示高層要求不得張揚，還不讓辦公室人員篩檢，希望大家幫忙宣傳。新北市家防中心主任許芝綺表示，員工確診後，便要求接觸同仁居家隔離，同辦公室者自我健康管理，並無規定同仁不得宣揚一事。

有網友今天在「靠北社工」貼文，指家防中心「有不確定人數的直接服務社工確診了，高層要求不得張揚，老闆怕記者知道，怕業務停擺，不肯讓同辦公室的人去篩檢。」

他說，第一線社工擔心會造成群聚感染，也怕讓家人陷入危險，更憂心案主是否會有風險，人心惶惶，連居家辦公也有重重限制，希望大家幫忙宣傳事件，新北家防社工需要協助。

許芝綺回應，該案在5月28日發現家人確診，去快篩與PCR後，於29日確診，他們當天立刻傳訊息要求全辦公室同仁自我健康管理，坐在確診者前後左右5人要居家隔離。

許芝綺解釋，由於確診者並沒有接觸民眾，加上他在辦公室都有全程戴口罩，所以只要求座位周邊的人要隔離，其他人則關注自身健康狀況，若有需要便可以前往快篩，但截至目前為止，大家都沒有異狀。

許芝綺表示，該名員工確診後，他們便迅速發訊給同辦公室同仁，要大家依照規定居家隔離、自我管理，並沒有想壓消息。

許芝綺指出，家防中心業務不大可能完全不面訪，所以他們現在都會提供同仁防疫道具，若風險低的個案，會暫時以電訪、視訊來代替面訪。另外，社工也已經被市府列為第二類疫苗接種名單內，他們會提供社工最好的保護。