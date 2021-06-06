苗栗移工宿舍群聚 北市訪查20以上移工企業
苗栗移工宿舍爆發嚴重群聚，甚至擴及其他電子公司，確診人數超過200人，台北市副市長黃珊珊今表示，北市移工幾乎為家庭看護工，少有場工、工程類大型移工企業，目前針對20以上移工企業訪查。
黃珊珊表示，北市移工多為看護工，工作地點非常分散，而看護工照顧的對象多是身體虛弱的長者，因此除了要避免移工染疫，也要確保其照顧者不會有重病發生情況。
目前北市以宣導為主，萬華地區快篩站及三級防護措施等，會以四國語言透過宗教、移工團體進行宣傳，且移工普遍持有手機，也會利用＠Line一點通，推動勞發署軟體，主動向移工推播四國語言的最新防疫資訊。
黃珊珊指出，目前中央流行疫情指揮中心及勞動部，針對超過500名移工的企業、100人以上的大型移工宿舍進行防茶，實際宣導雇主及業者落實防疫。
由於台北市沒有這樣大型的場工及移工宿舍，因此會針對20名以上移工的企業進行至少一輪的訪查及宣導。
北市部分公共工程有聘請移工，若發生移工確診事件，會採取同心圓方式進行疫調，若有工班發生確診情況，該工班會暫時全面停工，目前北市有部分停工的工班，但沒有大規模的停工。
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