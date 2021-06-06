新北部分市場人潮過多 侯友宜：已開出325張稽查單

新北仍有部分市場被認為是人潮過多，且攤商也沒有落實QR Code掃描規定，外界好奇若民眾不守規定，能否開罰?侯友宜表示，目前有16個市場被列入觀察名單，並開出325張稽查單，也希望攤商能提醒民眾掃描QR Code，做好防疫。

民眾質疑，新北雖各自有人流規範，但如果民眾硬闖，那能否開罰?

經發局長何怡明表示，目前還沒有民眾硬闖的情形，若有的畫，相關稽查單位都會來通報，還是希望能提醒民眾，以最小的不便，來換得防疫目標。

何怡明提到，目前的觀察名單並不是以人流來看，主要是他們沒辦法落實防疫管制，有些沒有自治會，有些巷道較窄，那市府就會加強稽查。

侯友宜說，市府已經開出325張稽查單，他有空也會去市場視察，像今天去看得黃石市場就做得很好，未來也會要求相關單位持續關注各大市場情形。