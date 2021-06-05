公費或自費皆可免費施打疫苗 北市府:至少省500元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖/取自市府網頁
台北市長柯文哲。圖/取自市府網頁

中央今公部確診死亡人數達到37例，台北市長柯文哲下午在北市流行疫情指揮中心記者會中，呼籲民眾不要驚慌，柯文哲並宣布，台北市政府有關疫苗施打的計畫都寫好了，預約網站要先做，既然每個人都要打新冠疫苗，台北市未來會採取「只要設籍在台北市者」都可免費施打新冠肺炎疫苗，這樣可以省去各院掛號費不同等繁瑣的行政程序與成本。

柯文哲說，雖然相較於國外，目前我國確診者從發病到死亡的天數較短，但從整個疫情變化的趨勢來看，台北市北市的疫情雖然還沒完全消滅，但已經控制住了，因此在未來兩個月最佳的戰略就是以最低的成本，維持目前三級防護，不要對經濟造成太大的傷害，然後撐到疫苗來。

北市府指出，新冠肺炎疫苗至今分多批次施打，首批因為民眾施打意願不高，從公費第一到三類擴大到其他順位，當時即使是公費對象，仍須付掛號費，若是自費，則需付掛號費、診療費、施打費，收費在500至600元不等。

市府表示，因第二批專案施打只限公費ㄧ至三類有造冊人員，一律不需費用。市長今日宣佈布內容是指未來只要台北市民，無論類別、公費或自費皆可免費施打，以提升接種效率與意願。

北市 新冠疫苗 新冠肺炎

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