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休市3天！台南佳里第一黃昏市場攤商確診 這9天有擺攤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供
台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供

台南今日確認個案60多歲婦人曾經在5月22至30日至佳里第一黃昏市場擺攤營業，為防止疫情擴散，台南市政府立即進行緊急處置，公告該黃昏市場休市3天進行全面性消毒。

衛生局今天就近設立快篩站，呼籲與公布足跡時間、日期地點有所重疊，且未與公布個案保持安全距離或未戴口罩並在該地停留長達15分鐘以上之高風險族群，請就近至各篩檢站進行篩檢，近日如有至佳里第一黃昏市場採買的民眾請落實自主健康管理14天，期間如出現不適症狀，請立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。

市府表示，個案確診後為防範疫情擴散，今天一早就發動經發局市場處、環保局、警察局、衛生局、環保局、區公所等單位前往市場緊急進行市場封鎖線管制並立即執行環境全面清消，市場內外攤商也全力配合市府防疫政策，後續將視實際篩檢結果進行滾動式檢討，評估是否再延長休市時間，恢復營業後加派人力督促攤商與民眾應落實實聯制、入口管制、噴酒精、量體溫等各項防疫措施休市3天全力進行內外環境消毒。

台南市衛生局今天緊急設立快篩站，通知連同公有市場攤商分批前往篩檢，結果預計3天會出爐，才會先公告休市3天，萬一疫情擴散，可再強制延長停止營業14天。

經發局長陳凱凌表示，對於未能依照防疫規定的市場及攤商、顧客，於蒐證後將立即移請相關單位依傳染病防治法進行裁處，對於違規嚴重之市場不排除強制休市，並呼籲民眾應遵守減少不必要的移動，鼓勵一次買足，自主依身分證尾數分流採買，減少進出市場次數，進入市場確實達到「戴口罩、量體溫、實聯制、噴酒精」進入市場四步驟，防堵疫情進入市場，一起守住傳統市場防線，給市民朋友一個安心的購物環境。

台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供
台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供
台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供
台南佳里第一黃昏市場攤商確診，先停業3天全面消毒。圖／市府提供

衛生局 疫情 口罩

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