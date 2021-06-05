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替代役中心無群聚感染 兵役局：PCR結果4人皆陰性

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
役男下勤後採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區分流。圖／兵役局提供
役男下勤後採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區分流。圖／兵役局提供

台北市服勤於萬華區公所的2名替代役役男，5月26日進行COVID-19專案快篩後呈陽性，替代役中心隨即安排7名可能接觸者進行快篩，檢測結果其中計有1名役男及1名職員呈陽性，上述4人均安置於防疫旅館隔離，等待PCR核酸檢測結果。兵役局指出，4人PCR結果皆為陰性通知，將依衛生局通報於防疫旅館辦理解除隔離後，返家持續做好自主健康管理。 　　

兵役局指出，事件發生後，即於5月27日完成替代役中心辦公區域及役男寢區全面消毒作業。另外中心在防疫工作上一直嚴格把關，除定期、定時進行消毒作業外，自5月19日起，已安排居住於雙北地區的役男，下勤後返家備勤，另對仍須住宿中心的役男，每日皆進行體溫量測，且採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區、分流方式，確實防堵群聚感染發生。　 　　　

兵役局強調，疫情嚴峻，中心全體同仁不敢鬆懈，加強所有人員自主健康管理及嚴格執行人員分流、分組，以維持防疫管理量能，提供役男最安全的住宿環境

役男下勤後採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區分流。圖／兵役局提供
役男下勤後採1人1室，各寢室均裝有獨立冷氣，公共浴廁的使用也採分區分流。圖／兵役局提供

役男 健康管理 快篩

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