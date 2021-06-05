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中和工地大白天偷排廢水 汙染藤寮坑溝最重可罰600萬

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
稽查人員仍從其放流口正下方水溝採樣溝內水質，發現其pH值亦高達11.8以上以上。圖／新北市環保局提供
稽查人員仍從其放流口正下方水溝採樣溝內水質，發現其pH值亦高達11.8以上以上。圖／新北市環保局提供

新北環保局與水利局今日發現中和藤寮坑溝遭排放廢水，循線追查到當地一營建工地，經檢測逕流廢水放流口pH值確認排放，讓業者啞口無言、坦承犯行，環保局也將依法告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局今日上午接獲水利局通報，中和區藤寮坑溝疑遭排放灰白色泥水汙染，經採樣檢驗時溪水pH11.4，屬於強鹼性廢水，研判應屬工程作業排放，之後循線追查到有營建工地施做連續壁涉有重嫌。

環保局指出，工地現場逕流廢水放流口雖已無排水，但稽查人員仍在放流口下方水溝採樣溝內水質，發現pH值亦高達11.8以上，證實業者根本在稍早就有排放高強鹼廢水的情形。

環保局說明，業者事後也坦承有排放過廢水，該工地領有逕流廢水汙染削減計畫，卻未依據其削減計畫實施，導致未處理之高強鹼廢水流出工區外，已經違反水汙染防治法第18條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第10條規定，依法告發並最重可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局強調，營建工地達一定規模以上，就必須檢具逕流廢水汙染削減計畫，並依照計畫書施作各種汙染防治措施，業者也必須隨時檢視自己汙染防治措施是否完備，以免汙染環境品質，即使現在處於疫情嚴峻期間，業者也不要心存僥倖，只要有違法事實，環保局絕對從嚴處分、絕不寬貸。

新北環保局及水利局循線查獲某營建工地施做連續壁，其廢水未妥善處理致污染環境。圖／新北市環保局提供
新北環保局及水利局循線查獲某營建工地施做連續壁，其廢水未妥善處理致污染環境。圖／新北市環保局提供
中和區藤寮坑溝今日上午疑遭排放灰白色廢水污染。圖／新北市環保局提供
中和區藤寮坑溝今日上午疑遭排放灰白色廢水污染。圖／新北市環保局提供

疫情 新北 水質

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