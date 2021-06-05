中和工地大白天偷排廢水 汙染藤寮坑溝最重可罰600萬

新北環保局與水利局今日發現中和藤寮坑溝遭排放廢水，循線追查到當地一營建工地，經檢測逕流廢水放流口pH值確認排放，讓業者啞口無言、坦承犯行，環保局也將依法告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局今日上午接獲水利局通報，中和區藤寮坑溝疑遭排放灰白色泥水汙染，經採樣檢驗時溪水pH11.4，屬於強鹼性廢水，研判應屬工程作業排放，之後循線追查到有營建工地施做連續壁涉有重嫌。

環保局指出，工地現場逕流廢水放流口雖已無排水，但稽查人員仍在放流口下方水溝採樣溝內水質，發現pH值亦高達11.8以上，證實業者根本在稍早就有排放高強鹼廢水的情形。

環保局說明，業者事後也坦承有排放過廢水，該工地領有逕流廢水汙染削減計畫，卻未依據其削減計畫實施，導致未處理之高強鹼廢水流出工區外，已經違反水汙染防治法第18條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第10條規定，依法告發並最重可處新台幣600萬元罰鍰。