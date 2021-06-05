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淹水甩鍋鍋老天爺？柯文哲：防洪標準以下還淹市府負責

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照

北市昨天豪大雨造成市區多處淹水，台北市議員許淑華今天在臉書指出，柯文哲在記者會上說台北5個行政區時雨量超過100毫米，排水設計每小時78mm以上就可能淹水，所幸目前尚無人員傷亡，「然後呢？你是在怪老天爺下太多雨嗎？」柯文哲沒辦法甩鍋中央就甩鍋給老天爺。對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，每小時78mm是北市的標準，如果在78mm以下還淹水，台北市政府要負責。

柯文哲說，台北市防洪設計是每小時78mm，在這之內可以應付，超過還是會淹水，他也驚訝，昨天下雨是歷史上排行第五，他嚇一跳，曾經到129mm。

另外，有人 問說安全值要再往上提？柯文哲說，台北市有訂一個2030年的防洪標準，由78mm提升到88mm，但這牽涉到很多排洪設計要改進，要花很多錢。

柯文哲說，如果在78mm以下淹水，台北市政府負責，因為當初設計就是78mm，但如果還是超過，還是要很誠實的跟市民講，可能會淹水，但昨天水退很快，目前台北市防洪標準就是這樣，有要提高的計畫，但是長期計畫，所以78mm以下還淹水，台北市政府要負責。

至於北市信義區松仁路水退後路面坑坑洞洞，被指為豆腐渣工程？且周三才修好？ 柯文哲說，放心，通常颱風、強降雨後，市府會收集問題、提改進計畫，隨時有反省改進計畫，每一次天災，都會一步步解決。 至於被說甩鍋老天爺，海綿城市也編預算，柯文哲說， 預算在市議會審查，哪一筆不對就拿出來。

北市 柯文哲 淹水

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