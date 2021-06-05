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三重水流公市場管制缺失 新北市場處：無法改善就休市

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市市場處今日前往各地市場稽查，針對三重區水流公市場開出稽查單，如後續無法完成改善，將要求休市。圖／新北市市場處提供
新北市市場處今日前往各地市場稽查，針對三重區水流公市場開出稽查單，如後續無法完成改善，將要求休市。圖／新北市市場處提供

端午節為年度重要民俗節慶，新北市5月31日請各自治會研議因地制宜的人流管制措施，有效控管人流，新北市市場處今日前往各地市場稽查，針對三重區水流公市場開出稽查單，如後續無法完成改善，將要求休市。

市場處指出，依往年經驗，端午節前是市場人潮最多的時候，今年受疫情影響，人潮管控是一大挑戰，今日前往各市場加強稽查，其中，三重區水流公市場人潮湧現且管制缺失，現場已開出稽查單，如後續複查未改善，將要求休市並提出改善計畫。

市場處表示，目前各市場已訂出管制計畫，經過近一周的管制措施研擬及滾動修正，多數市場人潮明顯較往年減少，後續也將持續關注人流控管狀況，並請市場自治會滾動調整，如有無法控管狀況，即要求休市。另外，仍呼籲民眾外出採買以「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」為原則。

針對民眾關心市場營運及管制狀況部分，市場處表示，將於收到各市場自治會或相關單位通知後，滾動修正於新北市政府市場處官方網站，民眾可隨時上網查詢。自主休市資訊：https://tinyurl.com/ymtxd3aa；分流計畫：https://reurl.cc/mLLVDA

端午節 疫情

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