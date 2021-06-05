新莊派出所的公辦都更 今下半年開始施工

新北都更處推動新莊派出所的公辦都更，今年2月審議通過後昨發布實施，預計今年下半年度開始動工、2024年底完工，更新後將興建2棟地上27、33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造建物，範圍內的武德殿也會進行修復。

新莊派出所公辦都更面積為7530.8平方公尺，7％私有、18％國有，近75％是市政府公有地，現況為屋齡50年以上之派出所及舊違章戶，且附近巷弄狹小、就連機車停車位都不足，過去8年都在整合用地與案內建築文資審議等程序。

都更處指出，基地範圍位於大觀街、大觀街31巷、大觀街214巷、新莊路內，處長張壽文說，新莊派出所公辦都更保留1398.34平方公尺開放空間，大觀街31巷則廢巷改道，並併拓寬景德路至15公尺寬。

2棟住宅大樓，其中1棟會靠新莊老街，另1棟則會靠景德路側，總戶數超過450戶，其中市府可分回232戶作使用，大樓低樓層也會以紅磚牆設計仿古風，沿著廟街也會有店面進駐。

至於鄰近新莊老街的新莊路214巷，因過去機車隨意停放造成行人通行困難，配合公辦都更會設置約100個機車地下停車場消化民眾停車需求；基地周邊也會退縮6米，讓民眾有更友善步行空間。