高級溫泉住宅偷排清洗溫泉槽汙水 北市環保局開罰業者

台北市環保局日前接獲民眾通報北投區北投溪遭人大量排放白色廢水污染，稽查人員鎖定可能排放源區域，查訪10多家溫泉業者及溫泉集合住宅後，發現排放源為幽雅路旁一處溫泉集合住宅，查出是集合住宅僱請泳勝清潔社清洗溫泉儲槽，業者違法直接將廢水排入北投溪，已依水污染防治法開罰，依情節可處罰3萬至300萬元。

環保局指出，民眾日前反映北投溪被污染，溪面呈現乳白色澤，污染範圍達100公尺，稽查人員當晚抵達現場即發現北投溪上游涵管有白色污水流出，經檢測溪水後初判污染可能為溫泉沉澱之溫泉底泥，遂循溪流溯源稽查。

稽查大隊指出，因民眾陳陳請時是晚上，當晚天色昏暗未能查出污染源，後續連日派員前往污染段上游之溫泉旅館業與集合住宅進行訪查，直到5月26日查到，當晚泳勝清潔社在幽雅路旁一處集合住宅清洗該棟大樓的溫泉儲槽時，未妥善處理溫泉底泥與污水，致儲槽內底泥排出，流入北投溪污染水體。