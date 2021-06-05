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北市北投溪遭溫泉汙泥汙染 環保局開罰業者3萬元

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北投溪遭溫泉汙泥汙染。圖／北市環保局提供
北投溪遭溫泉汙泥汙染。圖／北市環保局提供

又有不肖業者偷排廢水，北市環保局日前接獲民眾通報，指北投區北投溪遭人大量排放白色廢水污染，經稽查人員調查，發現排放源為某溫泉集合住宅，社區僱請「泳勝清潔社」清洗溫泉儲槽，業者卻違法直接將廢污水排入北投溪，依水污染防治法可罰3萬到300萬，經水質檢測計算後，環保局開罰業者3萬元。

環保局表示，稽查人員鎖定可能排放源區域，經循線查訪10多家溫泉業者及溫泉集合住宅後，發現排放源為幽雅路旁一處溫泉集合住宅，該集合住宅僱請「泳勝清潔社」清洗溫泉儲槽，業者卻違法直接將廢污水排入北投溪。

環保局指出，民眾日前反映北投溪被污染，溪面呈現乳白色澤，污染範圍達100公尺，稽查人員當晚抵達現場即發現北投溪上游涵管有白色污水流出，經檢測溪水後初判污染可能為溫泉沉澱的溫泉底泥。

稽查人員循溪流溯源稽查，但因民眾陳陳請時為晚上，當晚天色昏暗未能查出污染源，後續連日派員前往污染段上游之溫泉旅館業與集合住宅進行訪查，終於查獲5月26日當晚為「泳勝清潔社」於幽雅路旁一處集合住宅清洗該棟大樓之溫泉儲槽時，未妥善處理溫泉底泥與污水，致儲槽內底泥排出，流入北投溪污染水體。

環保局提醒，溫泉業者、溫泉宅及清潔業者在清洗溫泉儲槽時，必須先將底泥抽出並妥善處理，避免底泥直接流入河川污染水體。如未能有效防治及處理致使廢污水排入河川，經查獲將依違反水污染防治法第30條第1項第2款規定逕予告發，可處3萬至300萬元罰鍰。

溫泉旅館 北投 污水

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