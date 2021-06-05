聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免公車群聚 新北尖峰時段加密班次
全國因應新冠肺炎疫情進入防疫三級警戒，目前僅有停課未停班，不少通勤族仍須搭乘大眾運輸工具上下班，新北交通局指出，儘管疫情延燒乘客量下滑僅剩3成，但尖峰時間仍有擁擠、班次間隔太久狀況，將於周一加密班次，避免群聚。
新北交通局長鍾鳴時說，以往公車在尖峰時間會依乘客量加密班次，近期因運量嚴重流失，公車業者則依原核定的基本班次及實際客況發車。
交通局運輸管理科長林詩欽說，近期觀察發現搭公車通勤的民眾仍不少，經檢視尖峰時段載客狀況，即使維持基本班次，仍有擁擠或是班次間隔太久等情形發生，為了提升防疫安全，將於7日起平日尖峰時段加密班次。
交通局指出，搭乘公車務必防疫簡訊實聯制掃碼乘車，全程戴口罩、禁止飲食、少交談。有關新北公車路線於新冠肺炎疫情管制期間的營運班次調整情形，皆公告大台北公車動態網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言