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避免公車群聚 新北尖峰時段加密班次

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新冠肺炎疫情影響公車載客量，但尖峰時間仍有擁擠狀況，新北交通局決議於7日起，平日尖峰時段加密班次。圖／新北交通局提供
新冠肺炎疫情影響公車載客量，但尖峰時間仍有擁擠狀況，新北交通局決議於7日起，平日尖峰時段加密班次。圖／新北交通局提供

全國因應新冠肺炎疫情進入防疫三級警戒，目前僅有停課未停班，不少通勤族仍須搭乘大眾運輸工具上下班，新北交通局指出，儘管疫情延燒乘客量下滑僅剩3成，但尖峰時間仍有擁擠、班次間隔太久狀況，將於周一加密班次，避免群聚。

新北交通局長鍾鳴時說，以往公車在尖峰時間會依乘客量加密班次，近期因運量嚴重流失，公車業者則依原核定的基本班次及實際客況發車。

交通局運輸管理科長林詩欽說，近期觀察發現搭公車通勤的民眾仍不少，經檢視尖峰時段載客狀況，即使維持基本班次，仍有擁擠或是班次間隔太久等情形發生，為了提升防疫安全，將於7日起平日尖峰時段加密班次。

交通局指出，搭乘公車務必防疫簡訊實聯制掃碼乘車，全程戴口罩、禁止飲食、少交談。有關新北公車路線於新冠肺炎疫情管制期間的營運班次調整情形，皆公告大台北公車動態網站。

新冠肺炎疫情影響公車載客量，但尖峰時間仍有擁擠狀況，新北交通局決議於7日起，平日尖峰時段加密班次。圖／新北交通局提供
新冠肺炎疫情影響公車載客量，但尖峰時間仍有擁擠狀況，新北交通局決議於7日起，平日尖峰時段加密班次。圖／新北交通局提供

公車 新冠肺炎 疫情

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