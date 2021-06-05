豪雨員山子分洪122萬噸 降基隆河洪峰保住瑞芳七堵汐止

北北基昨天豪大雨，上游雨量持續不斷，基隆河上游水位高漲，員山子昨天下午3時45分開始分洪，最大分洪量達每秒86立方公尺，昨晚11時20分結束分洪。十河局今天說，分洪體積達122萬立方公尺，有效減少基隆河洪峰。

水利署第十河川局副局長許朝欽表示，基隆河上游200年重現期流量達每秒1620立方公尺，員山子分洪道能將其中81％（每秒1310立方公尺）洪水直接由隧道導引入海，有效減少基隆河洪峰，保障下游瑞芳、七堵及汐止等地區安全，減免水患威脅及損失。

第十河川局表示，員山子分洪道分洪期間，昨晚7時30分達最高水位63.8公尺，將基隆河每秒256立方公尺流量中的33.5％分流至東海；最大分洪量達每秒86立方公尺，為設計分洪量（每秒1310立方公尺）的6.6％。

這次分洪員山總計分洪時間達7.5小時，分洪體積達122萬立方公尺，為今年度第1次分洪，自93年應急分洪以來第53次分洪。

昨天豪大雨不斷，瑞芳、七堵及汐止等地都有部分區及道路積水，但沒有災情傳出，未造成淹水。侯硐基隆河上游水位高漲，晚間水位退去。