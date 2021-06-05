北市淹水都怪雨太大？許淑華批柯文哲「甩鍋給老天爺」

台北市昨天豪大雨造成市區多處淹水，台北市議員許淑華在臉書指出，柯文哲在記者會上說台北5個行政區時雨量超過100毫米，排水設計每小時78毫米以上就可能淹水，所幸目前尚無人員傷亡，「然後呢？你是在怪老天爺下太多雨嗎？」柯文哲沒辦法甩鍋中央就甩鍋給老天爺。

許淑華反問柯文哲，北市的海綿城市109年編列77.3億預算執行，今年110年又編了78.2億的預算，加上前幾年總共遠超過這個數字，難道不用交代前因後果，不用檢討治水政策，就一句「雨下太大」就想矇混過關嗎？

許淑華說，這次台北會淹水，人為因素占很大成分，過去不常淹水的信義區幾乎全區都有淹水狀況，因爲垃圾從上游被沖到西大排的排水口，導致整個西大排全部被垃圾堵死，水排不出去才回流到民宅。排水口設計不佳當然是人為疏失，這可能只是其中一項淹水原因，柯文哲不要用雨量破紀錄掩蓋問題。

許淑華說，另外，柯文哲說所幸無人傷亡，那民眾的財損呢？居民家裡傢俱被水泡爛，停在路上的摩托車也全泡在水裡，這些柯文哲都沒有親自說明，只有叫社會局在晚上默默發一篇例行補助的新聞稿，實在令人生氣。

許淑華說，今天可能會繼續下雨，不要再看到台北變成黃河一片，請柯市長清楚向市民說明，為什麼編那麼多預算用海綿城市還會讓台北變汪洋。