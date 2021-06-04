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多處地下停車場遭淹 北市開放全區紅黃線停車到下週一

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市信義車行地下道淹水，進行排抽作業。圖/北市府提供
北市信義車行地下道淹水，進行排抽作業。圖/北市府提供

北市0604強降雨，位於南港區的南深路已於晚間7時10分時恢復單向通車。另外，市區交通要道的信義車行地下道，因積水尚在抽排中，原預計於晚上9時恢復通車，但初估積淹水容積6000噸，預估今晚24時完成抽水，再進行環境清理，延後通車。

有關信義車行地下道積淹水部分，北市指出，截至19時30分止，現場已調度2台19吋小鋼炮抽水機及10具4吋抽水機，刻正調度3台12吋小鋼炮抽水機支援中，初估積淹水容積6000噸，預估今晚24時完成抽水，再進行環境清理，原預估是21時完成抽排延後完成。

另外，因信義區有許多地下停車場遭淹，民眾車輛無法停放，北市交通局將開放全台北市路邊紅黃線停車，到下週一上午7時。

北市 淹水 停車場

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