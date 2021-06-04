京元電爆群聚感染 新北市府將稽查企業防疫作為

新北市府今天表示，京元電子爆發移工群聚染疫，呼籲企業同舟一命，將稽查是否防疫到位。面臨未來可能新一波疫情高峰，新北醫療在4天後恐相當緊繃，將與中央、縣市攜手抗疫。

新北市政府今天在新北市疫情直播說明會表示，以中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例人數觀察，新北確診個案人數依序仍集中在板橋、三重、新莊、永和、土城、汐止、中和等行政區較高。

市府規劃在防疫熱區內還有「重熱里」，但沒有公布細節，避免引起市民恐慌。在板橋區府中商圈開業的褚先生接受中央社記者訪問時表示，不管如何將在假日抽空帶家人到板橋江翠大型篩檢站檢測，以求心安。

另外，1名住在「重熱里」的市民說，當地的里長有透過廣播與社區公告，呼籲民眾踴躍前往篩檢站。

今天的線上記者會中，記者追問新北市長侯友宜，7個行政區、28個「重熱里」的人口有多少，若快篩陽性或確診後，新北是否有足夠醫療量能處理。

對此，侯友宜並未正面回答人數，他說，未來可能將面對新一波的高峰疫情，目前篩檢站有14處位於社區內，初步統計陽性率2.6%，雖稍微下降但不可大意，呼籲「重熱里」市民廣篩，以找出隱藏陽性確診者。

對於重症搶救的議題，侯友宜表示，新北醫療量能非常少，每萬人口的病床數，在全國排名倒數後面；不過，已經在短時間內積極開出專責病床及專責加強照護病床（ICU）。

他說，新北專責病床已開出95%床數、有1260床，但仍相當吃緊。目前量能所剩不多，4天後非常緊繃，會向中央反映，並希望縣市合作一起努力抗疫。

媒體質疑日前市府鼓勵在家室內也戴口罩，施行不易。對此，侯友宜解釋，依疫情調查統計數據顯示，確診者的傳染源有將近4成是家族傳播，因此呼籲市民從戶外回到家就要提醒自己，若無法保持適當距離，要做好保護。

侯友宜說，這些施行雖然困難度高，但也都是依照中央指揮中心的指引，希望大家齊心一起保護家人，也保護自己，阻止傳播鏈。

新北市府指出，除希望市民宅在家防疫，確診者的職場感染源有16.38%，希望新北企業同舟一命。尤其，今天苗栗縣京元電子爆群聚感染，新北市府將查察企業是否防疫到位、關閉公共場域、公司異地分流上班，盼望絕對不要隱匿疫情。