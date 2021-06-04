影／大雨貢寮台2線泥流落石砸車 鶯歌石往宜蘭雙向封閉

東北角今天下午大雨不斷，貢寮台2線111K處，今晚6點半左右，一輛大型車輛被落石砸中，無人受傷，但交通受阻，目前鶯歌石往宜蘭雙線道均無法通行，工程單位已到場處理，目前雙向嚴重阻塞，工程人員正在搶修中。

新北市消防局指出，今晚6點半，貢寮台2線111K，現場一輛大車遭落石砸中，現場無人受傷，但交通受阻，鶯歌石往宜蘭雙線道均無法通行，工程單位已到場處理，目前雙向嚴重阻塞，工程人員搶通中。

消防局說，目前已先封閉道路，確定無人受傷，提醒用路人，貢寮台2線111K目前雙向封閉，請提早繞道。

瑞芳警分局表示，晚間6點半，福隆所接獲民眾報案，貢寮區台2線103公里處道路積水情形，派員協助管制疏導交通，現場道路積水超過輪胎高度，由員警警戒、管制及疏導車輛改道行駛。