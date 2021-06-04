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影／大雨貢寮台2線泥流落石砸車 鶯歌石往宜蘭雙向封閉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝

東北角今天下午大雨不斷，貢寮台2線111K處，今晚6點半左右，一輛大型車輛被落石砸中，無人受傷，但交通受阻，目前鶯歌石往宜蘭雙線道均無法通行，工程單位已到場處理，目前雙向嚴重阻塞，工程人員正在搶修中。

新北市消防局指出，今晚6點半，貢寮台2線111K，現場一輛大車遭落石砸中，現場無人受傷，但交通受阻，鶯歌石往宜蘭雙線道均無法通行，工程單位已到場處理，目前雙向嚴重阻塞，工程人員搶通中。

消防局說，目前已先封閉道路，確定無人受傷，提醒用路人，貢寮台2線111K目前雙向封閉，請提早繞道。

瑞芳警分局表示，晚間6點半，福隆所接獲民眾報案，貢寮區台2線103公里處道路積水情形，派員協助管制疏導交通，現場道路積水超過輪胎高度，由員警警戒、管制及疏導車輛改道行駛。

員警沿線查看，發現台二線106.8K至112.6K沿線山壁多處有泥水沖刷至路面，其中台2線112.6K處砂石沖刷路面嚴重，聯結曳引車強行通過可能會造成故障，目前派員管制雙向車輛通行。已通報基隆工務段派員清理。（影片由警方提供）

大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
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大雨貢寮台2線泥流落石砸車，鶯歌石往宜蘭雙向封閉。記者游明煌／翻攝
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貢寮 落石

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