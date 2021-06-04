聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市強降雨 信義車行地下道排抽水中預計21時恢復通車
北市0604強降雨，位於南港區的南深路已於晚間7時10分時恢復單向通車。另外，市區交通要道的信義車行地下道，因積水尚在抽排中，預計於晚上9時恢復通車。
市府統計，截至晚間6時，北市災害應變中心共計接獲595件災情通報，其中498件為積淹水案件，以道路積水及民宅家戶積淹水為多數，主要集中在信義、文山、大安及松山區。
道路積淹水較嚴重路段，包含信義區1處車行地下道積淹水、忠孝東路及松仁路口、文山區興隆路三段、大安區延吉街241巷，家戶積淹水部分計有134戶，積淹水深度超過100公分計有4戶、50至100公分計有6戶，目前區公所及水利處全力協助抽排處理中。目前512件已完成處理，83件尚在處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言