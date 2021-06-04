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北市強降雨 信義車行地下道排抽水中預計21時恢復通車

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市強降雨，信義車行地下道排抽水中，預計晚間9時通車。圖/北市府提供
北市強降雨，信義車行地下道排抽水中，預計晚間9時通車。圖/北市府提供

北市0604強降雨，位於南港區的南深路已於晚間7時10分時恢復單向通車。另外，市區交通要道的信義車行地下道，因積水尚在抽排中，預計於晚上9時恢復通車。

市府統計，截至晚間6時，北市災害應變中心共計接獲595件災情通報，其中498件為積淹水案件，以道路積水及民宅家戶積淹水為多數，主要集中在信義、文山、大安及松山區。

道路積淹水較嚴重路段，包含信義區1處車行地下道積淹水、忠孝東路及松仁路口、文山區興隆路三段、大安區延吉街241巷，家戶積淹水部分計有134戶，積淹水深度超過100公分計有4戶、50至100公分計有6戶，目前區公所及水利處全力協助抽排處理中。目前512件已完成處理，83件尚在處理中。

北市強降雨，信義車行地下道排抽水中。圖/北市府提供
北市強降雨，信義車行地下道排抽水中。圖/北市府提供

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