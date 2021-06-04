北市強降雨 信義車行地下道排抽水中預計21時恢復通車

北市0604強降雨，位於南港區的南深路已於晚間7時10分時恢復單向通車。另外，市區交通要道的信義車行地下道，因積水尚在抽排中，預計於晚上9時恢復通車。

市府統計，截至晚間6時，北市災害應變中心共計接獲595件災情通報，其中498件為積淹水案件，以道路積水及民宅家戶積淹水為多數，主要集中在信義、文山、大安及松山區。