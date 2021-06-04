綠委批新北市府防疫失敗 藍議員反嗆應爭取50萬劑疫苗

民進黨立院黨團昨日召開記者會，立委羅致政再次質疑新北市政府此次防疫作為失敗，並針對防疫熱區等措施提出質疑，只會讓市民更加無所適從，新北市議員陳偉杰認為，羅致政的作法只會打擊市府及第一線辛苦的醫護、警消同仁，對於他明年念茲在茲的市長選舉根本毫無幫助。

陳偉杰表示，當前新北市政府對於各項疫情控制指標非常明確，就是「非必要莫出門」，甚至於五月底開始呼籲「勿探親、勿訪友」等警語讓民眾了解疫情依然嚴峻。加上新北市府亦積極規畫「因地制宜之市場自主人潮管控」防疫措施，就是權衡人力與防疫下的明確作為，大幅降低市場、賣場購物群聚現象再次發生。

雙北疫情持續延燒，民眾對於疫苗的需求大為增加，市府評估除了降低民眾外出，疫苗施打應是防堵疫情的最佳方法，很高興今天日本提供的124萬劑AZ疫苗已經順利送達台灣。陳偉杰說在眾多民眾反映需要施打疫苗時，日本的善舉著實令人動容，要向日本獻上由衷感謝。

陳偉杰指出，目前新北市有四百多萬人口，假設今天運抵台灣的124萬劑疫苗按比例分配，新北市約莫能分配到20萬劑，然而新北市醫事人員、中央及地方政府防疫人員就有將近7萬人、再加上65歲以上年長者有57萬多人，最低疫苗需求數量就要60多萬劑，若新北市按人口比例只能分配到20多萬劑疫苗，對於疫情的防堵仍是杯水車薪。

陳偉杰呼籲，從羅致政至全新北市的民進黨籍立委，應該為新北市民向中央至少爭取「50萬劑」AZ疫苗，並且讓市民盡快施打，替新北市民爭取足夠數量的疫苗才是市民想要的。

陳偉杰表示，此次的疫情除了圍堵病毒，更需要疫苗的施打來協助，請新北市民進黨籍的立委將防疫期間不必要的政治口水收好，極力替新北市民爭取更多的疫苗分配才是王道。政治口水才是製造市民恐慌的根源，有足夠的疫苗以及篩檢量能才能使民眾安心、讓疫情得到更好的控制。