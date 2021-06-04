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捐款專戶募得3億元 北市：紓困以中央為主

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
黃珊珊表示，目前捐款共1萬5000多筆，共3億2000萬元，已入帳是2億6000萬元，將用於弱勢照顧、防疫設備和隔離關懷服務，主要做第一線醫護裝備和相關津貼。圖／北市府提供
黃珊珊表示，目前捐款共1萬5000多筆，共3億2000萬元，已入帳是2億6000萬元，將用於弱勢照顧、防疫設備和隔離關懷服務，主要做第一線醫護裝備和相關津貼。圖／北市府提供

行政院通過首波2600億元紓困4.0補助方案今開跑，預計有730萬人受惠。至於，北市線上災害捐款專戶的是否會作為紓困使用？台北市副市長黃珊珊表示，捐款主要用於弱勢照顧、防疫設備和隔離關懷服務，做第一線醫護裝備和相關津貼，紓困金仍以中央提供為主。

黃珊珊表示，北市有2萬4993人符合中央紓困資格，金額約3億4000萬餘元，衛福部將紓困今匯款到民眾帳戶，去年沒有留帳戶資料的民眾，衛福部則是會利用匯票寄出，若是去年資格不符的人，今年也將重新審查。另外，今年因疫情失業，且尚未投保的民眾，則是6月7日才開始受理紓困申請，待各區公所審查後，衛福部再將紓困金匯款入帳。

另外，針對北市線上災害捐款專戶的捐款情況、是否作為紓困？黃珊珊表示，目前捐款共1萬5000多筆，共3億2000萬元，已入帳2億6000萬元，將用於弱勢照顧、防疫設備和隔離關懷服務，主要做第一線醫護裝備和相關津貼，紓困金仍以中央提供為主。

捐款 北市 衛福部

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