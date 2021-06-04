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北市防疫捐款帳戶 將湧入3.2億善款

中央社 / 台北4日電

台北市副市長黃珊珊今天說，目前收到捐款共1萬5000多筆，金額約新台幣3億2000萬元，已確認入帳金額約2億6000萬餘元，將優先用於弱勢照顧與防疫設備等項目。

台北市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，黃珊珊表示，目前醫院、衛生局備用物資都足夠，中央也有配發，會有缺口是因為短時間內增加大量防疫人員，所需防護資源目前由衛生局備援系統提供，另發動善款購置補充。

黃珊珊說，因為目前防疫計程車用量增加，所需金額滿高的，已向中央反映是否能夠幫忙。至於收到的善款將用在弱勢照顧、防疫設備、隔離關懷及第一線人員的裝備與津貼。

黃珊珊還指出，萬華區有許多傳統市場，包括環南市場、雙和市場等規模非常大的市場，快篩隊希望在萬華熱區進行快篩，以了解當地狀況，目前正在進行造冊工作；此外，因應大雨，中興、和平、剝皮寮等三處快篩站明天暫停服務一日，後續提供篩檢服務的時間將另行公告。

針對有退休醫護人員表示響應北市府的健康關懷天使計畫，卻沒有勞健保，還要等到2個月後才能領薪水；黃珊珊表示，市長柯文哲已指示每個人都會有勞健保，至於薪水的部分，她會去了解狀況，應該要每個月都能拿到薪水。

黃珊珊 衛生局 薪水

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