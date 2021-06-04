北市機動快篩隊前進傳統市場 萬華區傳統市場優先辦理

新冠肺炎疫情延燒，台北市日前成立機動快篩隊，第一站前往文化大學進行篩檢。台北市副市長黃珊珊今天宣布，接下來機動快篩隊要去傳統市場，實施場域包含環南市場、第一果菜批發市場、雙和市場、虎林街市場、濱江市場外攤、北投市場外攤等人潮較多的6處市場。

黃珊珊表示，萬華區有些地方是疫情熱區，除了剝皮寮外，現在開始移動到熱區裡面，跟不同的團體、組織接觸，希能能快篩出更多的傳染源，先考慮在萬華的傳統市場，從大數據地圖上的熱區做處理。

黃珊珊舉例，環南市場攤商高達1060攤，除讓攤商知道他的身體狀況，也要讓採買的百姓認為這是安全的。