北市機動快篩隊前進傳統市場 萬華區傳統市場優先辦理

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市機動快篩隊下一站將前往北市各大市場篩檢。圖／北市府提供
北市機動快篩隊下一站將前往北市各大市場篩檢。圖／北市府提供

新冠肺炎疫情延燒，台北市日前成立機動快篩隊，第一站前往文化大學進行篩檢。台北市副市長黃珊珊今天宣布，接下來機動快篩隊要去傳統市場，實施場域包含環南市場、第一果菜批發市場、雙和市場、虎林街市場、濱江市場外攤、北投市場外攤等人潮較多的6處市場。

黃珊珊表示，萬華區有些地方是疫情熱區，除了剝皮寮外，現在開始移動到熱區裡面，跟不同的團體、組織接觸，希能能快篩出更多的傳染源，先考慮在萬華的傳統市場，從大數據地圖上的熱區做處理。

黃珊珊舉例，環南市場攤商高達1060攤，除讓攤商知道他的身體狀況，也要讓採買的百姓認為這是安全的。

黃珊珊說，未來會前往萬華區大規模的市場，像是第一批發果菜市場、環南市場、雙和市場等，希望快篩後了解感染狀況，不過去市場快篩前需要造冊，目前正在處理，待造冊完畢就會進行快篩。

北市機動快篩隊下一站將前往北市各大市場篩檢。圖／北市府提供
北市機動快篩隊下一站將前往北市各大市場篩檢。圖／北市府提供

黃珊珊 疫情 傳統市場

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