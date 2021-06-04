影／抽水機運作不及 萬華福星國小水淹10公分

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

鋒面及颱風接近台灣，午後暴雨襲台，台北市多處積淹水，中央氣象局除了針對16縣市發布豪大雨特報，也針對北北基發布大雷雨即時訊息。位於萬華的福星國小雖不在一級淹水警戒，由於瞬間雨量太大，抽水機來不及運作，導致地下室淹水10公分的。福星國小校長陳清義說，他與事務組長、技工3人一起去舀水，花了半小時才把積水排除。

福星國小地下室因瞬間雨量大，抽水機來不及運作，導致地下室淹水。陳清義說，由於今天瞬間雨量太大，抽水機來不及運作，才會造成地下室小小淹水，發現的時候已經是大約10公分的水量，還好雨勢變小，就沒有繼續在淹水。不過全校停課期間又加上分流上班，在學校的人不多，校長連同事務組長、技工3人一起去舀水，花了半小時才把積水排除。

根據中央氣象局4日上午的預報資料，台北市政府上午9時許即發布預警訊息，呼籲低窪地區民眾提高警覺，加強戒備，今日午後強降雨的3小時累積雨量，在北市的雨量紀錄上，僅次於93年911豪雨、90年納莉颱風、93年艾利颱風、107年0908豪雨，排名第五。

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