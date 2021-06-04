缺N95口罩、醫療防護物資有缺口？ 北市：捐贈不嫌多

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員。圖／北市府提供
台北市長黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員。圖／北市府提供

疫情升溫，醫療防護人員、物資告急，日前北市發出健康關懷天使召集令，今日5位國民黨台北市議員自掏腰包捐贈2000件防護衣，台北市長黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員，民眾若前來捐贈物資也不嫌多，畢竟每天物資消耗大，今天已經向中央反應協助。

5位國民黨台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫及闕枚莎，今自掏腰包買2000件防護衣，捐給台北市第一線醫護及警消人員，並呼籲N95口罩用量大，也是重要的防疫物資，令外界擔心北市醫療物資的情況。

黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員，包括防疫旅館房務人員、退休醫護等，還有增加大量防疫計程車、巴士，也需增加駕駛的防護資源。目前是由衛生局備援系統提供，並發動善款購置，民眾若前來捐贈物資也不嫌多，畢竟每天物資消耗大，今天已經向中央反應協助。

另外，北市發出健康關懷天使召集令，有人反應兩月後才領薪且沒有勞健保？黃珊珊表示，勞健保一定都會有，至於領薪將去瞭解是否有此狀況。她也認為，應該要每個月都能拿到薪水。

北市 黃珊珊 健保

延伸閱讀

確診女搭機飛廈門…北市：無法上傳電子圍籬 中央正修改

文化大學14名學生快篩陽性 聯醫PCR檢測後全數陰性

快篩機動隊首出任務為文大生篩檢 黃珊珊：快篩非易事

影／文化大學校內快篩 黃珊珊：3學生陽性

相關新聞

豪雨狂炸北北基 基隆河水位暴漲員山子今年首度分洪

今天大雷雨狂炸北北基，豪雨不斷，基隆河上游水位高漲，員山子今天下午3時45分首度分洪，為今年第一次分洪。

影／午後暴雨！北市忠孝東路五段成泥巴河道 柏油路面消失不見

鋒面及颱風接近台灣，午後暴雨襲台，台北市多處積淹水，而信義區忠孝東路五段也淹大水，多部車輛在黃泥水中緩緩前行，從高處看下...

台北363件積淹水轟炸 信義微風周邊變水鄉澤國

台北市午後強降雨，多處發生積淹水災情，消防局截至下午3點半獲報403件，其中363件積淹水，其餘路樹倒塌、電梯受困等，未...

豪雨影響！ 鶯歌尖山埔路平交道淹水 列車無法通行

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，北台灣暴雨會到晚上8點才緩和，新北市消防局表示，目前雨勢較大地區為三峽、...

瞬間強降雨 北海岸陽金公路、金山市區、石門積淹水

北海岸今天下午大雷雨，北海岸陽金公路、金山市區、石門都有道路積水，金山區公所加強巡視排除。

輕颱+鋒面發威！ 新北豪雨 汐止和新店多處積淹水

氣象局持續發布彩雲颱風海上陸上颱風警報，加上梅雨鋒面南下，新北市今天中午開始下起豪雨，目前雨量較大地區包括汐止、三峽、深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。