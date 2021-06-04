缺N95口罩、醫療防護物資有缺口？ 北市：捐贈不嫌多

疫情升溫，醫療防護人員、物資告急，日前北市發出健康關懷天使召集令，今日5位國民黨台北市議員自掏腰包捐贈2000件防護衣，台北市長黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員，民眾若前來捐贈物資也不嫌多，畢竟每天物資消耗大，今天已經向中央反應協助。

5位國民黨台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫及闕枚莎，今自掏腰包買2000件防護衣，捐給台北市第一線醫護及警消人員，並呼籲N95口罩用量大，也是重要的防疫物資，令外界擔心北市醫療物資的情況。

黃珊珊表示，醫院備用物資足夠，同時中央會做配發，但仍有部分缺口，是因為短期間增加太多防疫人員，包括防疫旅館房務人員、退休醫護等，還有增加大量防疫計程車、巴士，也需增加駕駛的防護資源。目前是由衛生局備援系統提供，並發動善款購置，民眾若前來捐贈物資也不嫌多，畢竟每天物資消耗大，今天已經向中央反應協助。

另外，北市發出健康關懷天使召集令，有人反應兩月後才領薪且沒有勞健保？黃珊珊表示，勞健保一定都會有，至於領薪將去瞭解是否有此狀況。她也認為，應該要每個月都能拿到薪水。