新北強降雨 二重疏洪道啟動蓄洪交通管制
新北市政府今天傍晚表示，因強降雨，二重疏洪道已啟動蓄洪功能，疏洪十路以北區域必要路段及越堤道，將管制道路；請民眾切勿進入，並提早配合改道，確保安全。
新北市府消防局今天表示，瞬間強降雨的宣洩不及，下午陸續接獲報案，多是地下室或馬路積水災情。區域包括新店區永業路、汐止區福德一路、新店區北新路一段等，集中在雨勢比較大的地區。
消防局說，隨雨勢移轉，鶯歌區尖山埔路平交道，也因為地區道路淹水，導致台鐵火車一度停駛，平交道兩邊的車輛也暫時無法通行。
消防局統計，除汐止區橫科路、土城區中山路等地馬路積水，三峽區國道5號三峽交流道出口，靠近文化路出口旁的山坡土石與樹木，因雨勢過大而崩落。
市府說，雨勢較大地區為三峽、樹林、石門、烏來、板橋、鶯歌、金山等行政區，但隨雲層移轉。二重疏洪道已啟動蓄洪功能，疏洪十路以北區域必要路段，及越堤道將管制道路，請民眾切勿進入，並提早配合改道，確保安全。
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