快訊

經濟部長秘書確診 王美花、曾文生居家隔離14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳扶輪社捐隔離衣 東北角防疫人員受惠

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳扶輪社購置隔離衣、酒精等防疫物資，送給東北角四區的衛生所、消防分隊。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳扶輪社購置隔離衣、酒精等防疫物資，送給東北角四區的衛生所、消防分隊。 圖／觀天下有線電視提供

在肺炎疫情未見緩和之際，瑞芳扶輪社為了向辛苦的防疫人員表達感謝及加油，取消社長交接授證典禮，將籌備經費十萬元購置隔離衣、酒精等防疫物資，今(4)日送給東北角四區的衛生所、消防分隊，希望給予第一線人員充足的保護。

瑞芳扶輪社社長宋嘉齊表示，感念許多防疫人員，三級警戒的這段期間不眠不休以全副防疫裝備出勤或醫護，相當辛苦，雖然新北市東北角四區的病例數還未到大都會區那般嚴重，但偏鄉地區資源有限，這次捐助十萬元，提供隔離衣1000件，四公升消毒酒精50桶，響應國際扶輪3490地區已共同捐贈三萬劑快篩劑給雙北及基隆地區，此次瑞芳扶輪社友們都相當支持物資捐贈甚至另外加碼。

瑞芳區長施玉祥表示，很感謝瑞芳扶輪社成立四年以來致力於瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區的社會服務，此次將1000件隔離衣分送給四區消防分隊500件、四區衛生所400件、瑞芳區公所防疫人員100件，讓一次性更替的防疫物資更加充裕，疫情不知何時能有趨緩的變化，但透過善心團體的幫助，展現更多社會溫情，讓疫情中水深火熱的防疫人員擁有強力的後盾。

瑞芳 衛生所 疫情

延伸閱讀

業績慘澹也要拋磚引玉 內灣野薑花粽名店捐千顆粽子

影／力拚疫苗接種率 高市超前布署啟動大型社區接種站

台中5000劑疫苗到了！ 盧秀燕：主要打長照機構人員、明打完

不捨！北病南送護理師完成任務 熱衰竭昏倒在台中榮總

相關新聞

豪雨狂炸北北基 基隆河水位暴漲員山子今年首度分洪

今天大雷雨狂炸北北基，豪雨不斷，基隆河上游水位高漲，員山子今天下午3時45分首度分洪，為今年第一次分洪。

台北363件積淹水轟炸 信義微風周邊變水鄉澤國

台北市午後強降雨，多處發生積淹水災情，消防局截至下午3點半獲報403件，其中363件積淹水，其餘路樹倒塌、電梯受困等，未...

豪雨影響！ 鶯歌尖山埔路平交道淹水 列車無法通行

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，北台灣暴雨會到晚上8點才緩和，新北市消防局表示，目前雨勢較大地區為三峽、...

北市機動快篩隊前進傳統市場 萬華區傳統市場優先辦理

新冠肺炎疫情延燒，台北市日前成立機動快篩隊，第一站前往文化大學進行篩檢。台北市副市長黃珊珊今天宣布，接下來機動快篩隊要去...

北市大淹水老鼠也受困 上演「少年米奇的奇幻漂流」

台北市午後強降雨，信義區積淹水嚴重。有民眾在吳興街拍下一幕上傳臉書，畫面中一隻老鼠受困板子上順水漂流，左顧右盼顯得不知所...

豪雨後新店青潭又停電 台電：已恢復大部分電力

彩雲颱風加上梅雨鋒面南下，新北市今天中午開始下起豪雨，造成新店、汐止、三峽部分路段傳出積淹水狀況，不過隨著傍晚雨勢趨緩積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。