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瑞芳扶輪社捐隔離衣 東北角防疫人員受惠
在肺炎疫情未見緩和之際，瑞芳扶輪社為了向辛苦的防疫人員表達感謝及加油，取消社長交接授證典禮，將籌備經費十萬元購置隔離衣、酒精等防疫物資，今(4)日送給東北角四區的衛生所、消防分隊，希望給予第一線人員充足的保護。
瑞芳扶輪社社長宋嘉齊表示，感念許多防疫人員，三級警戒的這段期間不眠不休以全副防疫裝備出勤或醫護，相當辛苦，雖然新北市東北角四區的病例數還未到大都會區那般嚴重，但偏鄉地區資源有限，這次捐助十萬元，提供隔離衣1000件，四公升消毒酒精50桶，響應國際扶輪3490地區已共同捐贈三萬劑快篩劑給雙北及基隆地區，此次瑞芳扶輪社友們都相當支持物資捐贈甚至另外加碼。
瑞芳區長施玉祥表示，很感謝瑞芳扶輪社成立四年以來致力於瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區的社會服務，此次將1000件隔離衣分送給四區消防分隊500件、四區衛生所400件、瑞芳區公所防疫人員100件，讓一次性更替的防疫物資更加充裕，疫情不知何時能有趨緩的變化，但透過善心團體的幫助，展現更多社會溫情，讓疫情中水深火熱的防疫人員擁有強力的後盾。
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