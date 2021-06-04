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防長者機能退化 貢寮關懷據點推線上做運動

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區澳底的心藝社區照顧關懷據點在臉書粉專直播推行線上動健康，伸展筋骨。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區澳底的心藝社區照顧關懷據點在臉書粉專直播推行線上動健康，伸展筋骨。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區澳底的心藝社區照顧關懷據點，讓老人家的晚年生活開心又充實，只是現在防疫期間只能待在家，老人家只能看電視睡覺，機能容易衰老退化，為此據點在臉書粉專直播推行線上動健康，伸展筋骨。另外社工員也定時訪視、送餐，確保這段防疫期間老人家的健康狀況。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點服務的老人家，許多都已九十歲上下，有些甚至獨居在家，防疫期間平日無人照顧，為此據點維持送餐與訪視，為長者量血壓、送高蛋白粉等保健食品，為的便是希望長者能健健康康在家防疫。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點站長張鎮育表示，目前訪視中據點長者的健康狀況都不錯，只是少了有趣的課程活動，偶爾心情不好需要跟社工員聊聊天，而關懷據點這週開始也推行線上動健康課程，在每週二、四的14:30至15:00，家人可以協助老人家上臉書粉專「貢寮區心藝社區照顧關懷據點」看直播一起運動，也鼓勵非據點的民眾也能在家一同參與，伸展筋骨，能在防疫期間更加有活力。

貢寮 直播 社工

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