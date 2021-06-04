防長者機能退化 貢寮關懷據點推線上做運動

貢寮區澳底的心藝社區照顧關懷據點，讓老人家的晚年生活開心又充實，只是現在防疫期間只能待在家，老人家只能看電視睡覺，機能容易衰老退化，為此據點在臉書粉專直播推行線上動健康，伸展筋骨。另外社工員也定時訪視、送餐，確保這段防疫期間老人家的健康狀況。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點服務的老人家，許多都已九十歲上下，有些甚至獨居在家，防疫期間平日無人照顧，為此據點維持送餐與訪視，為長者量血壓、送高蛋白粉等保健食品，為的便是希望長者能健健康康在家防疫。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點站長張鎮育表示，目前訪視中據點長者的健康狀況都不錯，只是少了有趣的課程活動，偶爾心情不好需要跟社工員聊聊天，而關懷據點這週開始也推行線上動健康課程，在每週二、四的14:30至15:00，家人可以協助老人家上臉書粉專「貢寮區心藝社區照顧關懷據點」看直播一起運動，也鼓勵非據點的民眾也能在家一同參與，伸展筋骨，能在防疫期間更加有活力。