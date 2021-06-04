被「火神的眼淚」感動 淡水消防隊獲贈物資

台劇「火神的眼淚」在台灣引起熱烈回響，觀眾更能夠理解消防隊員平時的工作與任務，尤其現在疫情嚴峻，站在第一線執勤有許多風險，因此新北市議員鄭宇恩媒合了一位受到這部台劇感動 的友人，捐750件的防護衣以及1000個N95口罩，希望可以為第一線人員加油。

市議員鄭宇恩表示，許多消防救護人員，在任何救援的場所都是第一線直接面對疫情病毒，更需要高規格的保護，至於友人受到台劇火神的眼淚了解到消防救護的工作內容，而被深深的感動，所以就與市議員合資購買了這些防護裝備，希望可以為淡水在地的消防救護人員，增添對抗新冠病毒的利器。

新北市消防第三救災救護副大隊長王斌弘表示，非常感謝市議員鄭宇恩與友人的熱心捐贈，而這些防疫裝備，也會立即分發下去給淡水轄內的消防救護人員來使用。

另外鄭宇恩也提到，目前消防救護，醫護以及防疫旅館內，有許多人員需要裝備，也希望能夠藉此來拋磚引玉，呼籲更多有能力的人來捐出防疫物資，幫助這些站在第一線的防疫人員，保護他們的安全，同時才能守護大家的健康。