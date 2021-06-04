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汐止議員宅在服務處 做口罩防疫貼送志工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹宅在服務處做手工，特製的防疫貼紙貼在一份份的口罩外袋，送給里長及辛苦防疫的志工。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹宅在服務處做手工，特製的防疫貼紙貼在一份份的口罩外袋，送給里長及辛苦防疫的志工。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，新北市議員白珮茹服務處配合防疫，除了準備酒精消毒、實聯制，因為上門的選民服務變少，也不用跑行程，幾乎都宅在服務處，他也特地買了兩萬多片的口罩，宅在服務處也做手工，將特製的防疫貼紙貼在一份份的口罩外袋，送給里長及辛苦防疫的志工。

新北市議員白珮茹說，在服務處的入口準備了酒精，希望大家進來的時候先消毒，也配合簡訊實聯制掃QR-Code，這樣才方便追蹤足跡，另外，因為最近疫情期間很多里長他們也非常辛苦，帶著志工不斷的消毒，維持環境乾淨，所以，服務處也會送給志工口罩，也希望大家在疫情期間落實防疫。

一般都忙著在外跑行程的議員白珮茹這陣子難得宅在服務處，不過，服務處裡幾乎成了加工廠，會將一份份的口罩外袋，都再貼上防疫貼紙、還有議員白珮茹的QR-Code，因為，疫情期間少出門，加入好友一樣可以受理民眾陳情服務。值得一提的是，除了口罩，這次特製防疫貼紙，可愛圖案提醒大家噴酒清、勤洗手等做好防疫，里長們也很感謝。

白珮茹表示，服務處這次也做了防疫貼紙，會送給民眾可以貼在樓梯間或是門口，希望大家一起抗疫人人有責，勤洗手、準備酒精還有環境消毒，貼在明顯的地方，一起來宣導。

議員白珮茹白天就坐在服務處，雙手也沒閒著，有時候貼紙一貼就是一個上午，加緊趕工送到里長那，讓出來幫忙的志工可以戴，而亮黃色系也很顯眼，希望全民防疫挺過這波疫情。

疫情 口罩

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