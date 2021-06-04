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台大金山醫院物資缺乏 萬里里長媒合配送

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里里長王傑倫媒合到醫療物資親自配送台大醫院金山分院，支持北海岸的防疫醫療。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫媒合到醫療物資親自配送台大醫院金山分院，支持北海岸的防疫醫療。 圖／紅樹林有線電視提供

台大醫院金山分院是北海岸地區的防疫專責醫院，不過院內的醫療物資像是N95口罩、俗稱兔寶寶裝的防護衣出現了缺乏的狀況，萬里里長王傑倫得知後，隨即媒合到物資親自配送，並且也希望拋磚引玉，號招更多的善心一起來援助物資，一起來守護金山分院的的防疫醫療。

萬里里長王傑倫指出，近來醫療量能面臨考驗，醫療物資更是相當搶手，由政府配發的物資緩不濟急，因此尋求社會的協助，這次先募集到500個N95口罩已經親自送達，至於防護衣則是也媒合到協助的企業，目前訂購中，未來將會有600套送往金山醫院。

台大醫院金山分院秘書室主任郭東陽表示，金山分院是指定的防疫專責病房，因此院內醫護需要照顧確診患者，對於醫療防護設施與配備都必須要定期更換，雖然有市府衛生局的配發，不過還是有不足情形，因此也希望社會大眾能夠援助N95口罩、防護衣等配備，這次非常感謝里長及時送來N95口罩與媒合企業捐防護衣，藉以讓院內醫護與病患都更有保障。

防疫工作一直以來就像是一場持久的戰役，里長期待北海岸這個戰場，在企業、團體以及金山醫院的共同努力下能夠成功的守下來，因此也希望透過這次捐物資的拋磚引玉，能夠有更多的善心來關注並且伸出援手，一起來為偏鄉醫療物資盡一份心力，一起守護、支持北海岸的防疫醫療。

金山 口罩 台大醫院

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