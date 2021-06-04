北市午後雨強襲 西南區災情平緩

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
基隆路、長興街口一度淹水，雨勢趨緩後已退去。記者李隆揆／翻攝
基隆路、長興街口一度淹水，雨勢趨緩後已退去。記者李隆揆／翻攝

因午後對流發展旺盛，台北市大安、信義、文山等3處行政區達豪大雨等級，市長柯文哲也在臉書上發文提醒萬華、中正區市民注意劇烈強降雨，經本報記者詢問，目前除大安區有號誌故障、中正區有路樹倒塌情況外，萬華、文山區暫無相關事故災情，僅出現多處積水，警方將持續監看轄區情況。

柯文哲下午在臉書上發文表示，因午後對流發展旺盛，因應劇烈強降雨，水利署通報萬華區、中正區提升為淹水一級警戒，台北市災害應變中心一級開設，消防局等29個單位立即派員進駐，各區災害應變中心亦同時成立。

台北市消防局指出，截至下午3時30分，大安、信義、文山等3個行政區達大豪雨等級（3小時雨量超過200毫米），南港、松山及內湖區達豪雨等級（3小時雨量超過100毫米）。

台北市今天午後強降雨3小時累積雨量，紀錄上僅次於911豪雨、納莉颱風、艾莉颱風及2018年9月8日的豪雨，排名第五。由於市區多處傳出大範圍機淹水災情，截至下午3時30分共計接獲403件災情（363件危機淹水案件），目前降雨稍微減弱，各權責單位正全力排除災情中。

對此警方表示，台北市西南區僅仁愛路、敦化南路口圓環號誌因雨故障，因該處車流較大，已派員到場疏導，基隆路、長興街口一度淹水，雨勢趨緩後已退去；新生南路、八德路口有路樹倒塌，未傷及民眾，派員管制後目前已排除，其餘包含萬華區、文山區目前僅有部分積水情形，將持續監看轄區情況。

新生南路、八德路口有路樹倒塌。記者李隆揆／翻攝
新生南路、八德路口有路樹倒塌。記者李隆揆／翻攝
新生南路、八德路口有路樹倒塌。記者李隆揆／翻攝
新生南路、八德路口有路樹倒塌。記者李隆揆／翻攝

北市 豪雨 淹水

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