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集中檢疫所調配給新北？ 新北副市長劉和然：感謝所有縣市幫忙

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北副市長劉和然指出，檢疫所都由中央統籌調配，去年新北檢疫所提供給全國調配，今年疫情是個縣市分散雙北的需求，感謝所有縣市的幫忙，讓確診者受到良好照顧。圖／翻攝侯友宜臉書
新北副市長劉和然指出，檢疫所都由中央統籌調配，去年新北檢疫所提供給全國調配，今年疫情是個縣市分散雙北的需求，感謝所有縣市的幫忙，讓確診者受到良好照顧。圖／翻攝侯友宜臉書

台北市今指出北市內中央管轄的檢疫所可以收回，並支援新北市。新北副市長劉和然指出，檢疫所都由中央統籌調配，去年新北檢疫所提供給全國調配，今年疫情是個縣市分散雙北的需求，感謝所有縣市的幫忙，讓確診者受到良好照顧。

新北今下午召開防疫記者會，劉和然說，新北屬於北區醫療網，與台北、基隆、宜蘭、金門、連江是共同醫療網，且新北次分配區也與台北重疊，導致新北病床、病房、醫院數是跟台北市合併計算。

劉和然指出，這段時間有很多外縣市幫忙，是因為台北跟新北同屬疫情嚴峻區域，病床數不夠就會往南部調整，病床數不夠就會往南部調整，至於檢疫所不管台北、新北都由中央調配，

目前也傳出新北針對四級警戒開始調度人力，劉和然說，人員安置沒有針對防疫升至哪一級特別設計，而是隨著疫情發展、防疫層級升高，各局處因應狀況進行分區、分流上班，都按照原計畫進行。

另外有基層員警指出，因新冠肺炎疫情死亡人數與中央公佈有落差，新北市長侯友宜表示，地方因為相驗還要送到中央判定，釐清病理、死因相信有落差，大家可以理解，不過也希望可以減少。

至於民間救護車因穿防護衣，導致天熱駕駛出現熱衰竭狀況，是否依據氣溫調整勤務。新北消防局長黃德清則說，載送病患非常緊急，若有熱衰竭狀況，建議駕駛可以穿著冷卻背心，使用冰磚椅墊避免過熱。

疫情 熱衰竭

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