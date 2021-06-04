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豪雨狂炸北北基 基隆河水位暴漲員山子今年首度分洪

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
豪雨狂炸北北基，員山子下午3時45分今年首度分洪。圖／十河局提供
豪雨狂炸北北基，員山子下午3時45分今年首度分洪。圖／十河局提供

今天大雷雨狂炸北北基，豪雨不斷，基隆河上游水位高漲，員山子今天下午3時45分首度分洪，為今年第一次分洪。

水利署第十河川局副局長許朝欽說，員山子今天下午3時30分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。由於上游山區雨勢持續不斷，下午3時45分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。今天為今年首次分洪，自93年以來第53次分洪。

中央氣象局發布彩雲颱風海上陸上颱風警報，十河局表示，已啟動防汛整備作業全面檢查施工中工程，針對有淹水風險地區更是積極整備，例如三峽祖師廟旁已備妥鋼版，在達警戒水位時可立即封堵；而在多年前0601豪雨大武崙溪淹水嚴重地區，將配合基隆市政府需求協助預布抽水機組。

十河局已要求同仁隨時待命，如氣象局颱風警報警戒區域包含北部地區，將立即啟動應變機制，與水庫及地方政府等單位保持密切聯繫協調，同時也將通知轄下防汛護水志工服務隊待命，啟動巡查機制，外出巡視水、災情並及時通報本局，或於災害現場協助地方疏散撤離。

十河局特別提醒，彩雲颱風可能帶來強降雨，造成交通道路積淹水情況，請縣市政府加強溝渠清理，並呼籲民眾清理陽台洩水孔及自家周邊排水溝，以降低淹水所造成的不便，地勢較低窪的地區都可能受影響，民眾應隨時注意氣象資訊，可透過水利署防災資訊服務網( http://fhy.wra.gov.tw )查詢河川即時水位等防災資訊。

颱風 淹水 員山子

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