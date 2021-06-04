北市今午後強降雨3小時累積雨量 排名雨量紀錄第五

北市府指出，今天受颱風北上、鋒面接近及午後熱力作用影響，午後大台北盆地出現範圍廣且強度集中的短延時暴雨，台北市災害應變中心13時許先三級強化開設，13時57分即提升為二級開設，14時24分再提升為一級開設，由副市長蔡炳坤坐鎮指揮。

根據中央氣象局4日上午的預報資料，台北市政府上午9時許即發布預警訊息，呼籲低窪地區民眾提高警覺，加強戒備。截至15時30分，北市3個行政區達大豪雨等級(大安、信義、文山區3小時雨量超過200毫米)，6個行政區達豪雨等級(文山、大安、信義、南港、松山及內湖區時雨量超過100毫米)。

市府指出，今日午後強降雨的3小時累積雨量，在北市的雨量紀錄上，僅次於93年911豪雨、90年納莉颱風、93年艾利颱風、107年0908豪雨，排名第五。

由於市區多處傳出大範圍積淹水災情，截至15時30分，共計接獲403件災情，其中363件為積淹水案件，目前降雨有稍微減弱的趨勢，市府各權責單位正全力排除災情中。

台北市災害應變中心提醒，這波雨勢預計將持續今晚，因將屆下班尖峰時間，請市民朋友開車或騎車時多注意路況，放緩行車速度，注意安全。