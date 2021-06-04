北市5行政區時雨量破百毫米 博嘉國小水淹及膝

台北市雨彈狂炸，市長柯文哲指出，大安、文山、南港、內湖、信義時雨量超過100毫米以上，有積水情形；274件災情通報達274件，260件均為積淹水，未有傷亡。

台北市下午召開新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲先說明午後強降雨災情。

柯文哲表示，昨天環保局已經清理過重要水溝，下午開設二級應變中心，結果強降雨相當快、半小時就變成一級開設，副市長蔡炳坤正在災害應變中心坐鎮。

柯文哲表示，大安、文山、南港、內湖、信義時雨量超過100毫米，有些甚至超過200毫米、而北市每小時可排雨量為78毫米，造成淹水。

北市府統計，目前接獲災情通報274件，260件均為積淹水災情，目前尚未有人員傷亡。

目前積淹水比較嚴重的地方為文山博嘉國小周邊，水深及膝，信義區忠孝東路消防局周邊水深及踝、文山區木柵路也及踝。

此外信義車行地下道和南深路閘門均已關閉禁止通行，蔡炳坤指示警察局加強積淹水地區的交管。

柯文哲並表示，以北市排洪設計，只要雨不要繼續下，積水很快就會消退。