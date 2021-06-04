豪雨影響！ 鶯歌尖山埔路平交道淹水 列車無法通行

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，北台灣暴雨會到晚上8點才緩和，新北市消防局表示，目前雨勢較大地區為三峽、樹林、石門、烏來、板橋、鶯歌、金山。另受豪雨影響，鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。

受豪雨影響，土城區中山路與中興路交叉路口馬路積水，三峽區三峽交流道下文化路出口旁，旁邊山坡的土石跟樹木滑落下來，另外鶯歌區尖山埔路平交道淹水火車停駛中，車輛目前無法通行。