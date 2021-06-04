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豪雨影響！ 鶯歌尖山埔路平交道淹水 列車無法通行

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。圖／新北市消防局提供
鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。圖／新北市消防局提供

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，北台灣暴雨會到晚上8點才緩和，新北市消防局表示，目前雨勢較大地區為三峽、樹林、石門、烏來、板橋、鶯歌、金山。另受豪雨影響，鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。

受豪雨影響，土城區中山路與中興路交叉路口馬路積水，三峽區三峽交流道下文化路出口旁，旁邊山坡的土石跟樹木滑落下來，另外鶯歌區尖山埔路平交道淹水火車停駛中，車輛目前無法通行。

消防局指出，目前雨勢較大地區為三峽、樹林、石門、烏來、板橋、鶯歌、金山。10分鐘雨量監控，降雨量最高的是三峽區（三峽）30.0mm、樹林區（三角埔軍墓）22.5mm、石門區（富貴角）20.0mm、烏來區（福山植物園）17.5mm、板橋區(板橋) 16.0mm、鶯歌區（鶯歌）16.0mm、鶯歌區（國三S054K）15.5mm、金山區（三和）12.0mm、樹林區（山佳）10.5mm、三峽區（三峽）10.0mm、樹林區（國三N046K）10.0mm。

三峽區三峽交流道下文化路出口旁，旁邊山坡的土石跟樹木滑落下來。圖／新北市消防局提供
三峽區三峽交流道下文化路出口旁，旁邊山坡的土石跟樹木滑落下來。圖／新北市消防局提供
鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。圖／新北市消防局提供
鶯歌區尖山埔路平交道淹水，台鐵列車停駛中，車輛目前無法通行。圖／新北市消防局提供

烏來 金山

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