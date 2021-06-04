快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

文山、信義區淹水 北市消防：積水陸續消退

中央社 / 台北4日電

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，台北市文山區、信義區忠孝東路等處出現淹水。北市府消防局表示，至今天下午3時止，接獲處理積淹水40件，目前雨勢稍歇，積水陸續消退。

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，中央氣象局今天發布大雨及豪雨特報，水利署針對台北市信義區、內湖區、文山區、大安區、萬華區、中正區、南港區、松山區，以及新北市深坑區、汐止區、新店區發布一級淹水警戒。

台北市政府表示，中午起，市區出現瞬間強降雨，包含文山區、大安區及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

下午2時許，文山區木柵路四段159巷淹水達半輛轎車高度、居民涉水牽機車，北市消防局前忠孝東路、南湖大橋也出現淹水狀況。

北市府表示，至下午2時50分，大安區、文山區、南港區、內湖區、信義區時雨量超過100毫米以上，部分行政區時雨量甚至超過200毫米以上，預估仍會發生間歇性強降雨。

北市府指出，接獲災情通報達274件，未有人員傷亡，積淹水較嚴重的有文山博嘉國小周邊、信義區忠孝東路消防局周邊、文山區木柵路；信義車行地下道和南深路閘門已關閉。

北市消防局表示，統計至下午3時止，受理積淹水40件、路樹倒塌1件、電梯受困3件，目前雨勢稍歇，積水陸續消退。

淹水 雨量

延伸閱讀

北市暴雨文山區水淹小腿 民眾怨：大雨就淹

北市遭遇強降雨 文山區水淹及膝

受到颱風外圍影響 北市忠孝東路五段淹大水

北市豪雨狂炸 文山區淹水至轎車一半高

相關新聞

豪雨狂炸北北基 基隆河水位暴漲員山子今年首度分洪

今天大雷雨狂炸北北基，豪雨不斷，基隆河上游水位高漲，員山子今天下午3時45分首度分洪，為今年第一次分洪。

午後暴雨！北市忠孝東路五段成泥巴河道 柏油路面消失不見

鋒面及颱風接近台灣，午後暴雨襲台，台北市多處積淹水，而信義區忠孝東路五段也淹大水，多部車輛在黃泥水中緩緩前行，從高處看下...

台北363件積淹水轟炸 信義微風周邊變水鄉澤國

台北市午後強降雨，多處發生積淹水災情，消防局截至下午3點半獲報403件，其中363件積淹水，其餘路樹倒塌、電梯受困等，未...

豪雨影響！ 鶯歌尖山埔路平交道淹水 列車無法通行

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，北台灣暴雨會到晚上8點才緩和，新北市消防局表示，目前雨勢較大地區為三峽、...

瞬間強降雨 北海岸陽金公路、金山市區、石門積淹水

北海岸今天下午大雷雨，北海岸陽金公路、金山市區、石門都有道路積水，金山區公所加強巡視排除。

輕颱+鋒面發威！ 新北豪雨 汐止和新店多處積淹水

氣象局持續發布彩雲颱風海上陸上颱風警報，加上梅雨鋒面南下，新北市今天中午開始下起豪雨，目前雨量較大地區包括汐止、三峽、深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。