文山、信義區淹水 北市消防：積水陸續消退

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，台北市文山區、信義區忠孝東路等處出現淹水。北市府消防局表示，至今天下午3時止，接獲處理積淹水40件，目前雨勢稍歇，積水陸續消退。

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，中央氣象局今天發布大雨及豪雨特報，水利署針對台北市信義區、內湖區、文山區、大安區、萬華區、中正區、南港區、松山區，以及新北市深坑區、汐止區、新店區發布一級淹水警戒。

台北市政府表示，中午起，市區出現瞬間強降雨，包含文山區、大安區及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

下午2時許，文山區木柵路四段159巷淹水達半輛轎車高度、居民涉水牽機車，北市消防局前忠孝東路、南湖大橋也出現淹水狀況。

北市府表示，至下午2時50分，大安區、文山區、南港區、內湖區、信義區時雨量超過100毫米以上，部分行政區時雨量甚至超過200毫米以上，預估仍會發生間歇性強降雨。

北市府指出，接獲災情通報達274件，未有人員傷亡，積淹水較嚴重的有文山博嘉國小周邊、信義區忠孝東路消防局周邊、文山區木柵路；信義車行地下道和南深路閘門已關閉。

北市消防局表示，統計至下午3時止，受理積淹水40件、路樹倒塌1件、電梯受困3件，目前雨勢稍歇，積水陸續消退。