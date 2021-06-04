新北到宅快篩隊 適用對象、申請辦法出爐

新北家戶感染占約4成，新北社會局成立到宅快篩隊，針對有確診者的家戶內有兒少、老人和障礙者，無法獨自到快篩站作篩檢而提供到宅服務，有需要者可透過新北市EOC檢疫關懷中心申請，最快6月5日起提供服務。

新冠肺炎疫情嚴峻，新北近3日確診者疑似感染源，4成是來自家人、1成6是上班區域，剩下包括萬華、市場、賣場、朋友等來源，另有近1/4感染源不明。

侯友宜說，家內人口感染比例最高，為能快速對與家內確診者有密切接觸的年老長輩、未成年子女及身心障礙者做快篩，以降低家人焦慮及減少感染擴散，特結合民間專業醫療團隊成立到宅快篩隊，但不是每個人都能使用。

社會局長張錦麗指出，土城區同仁醫院醫護人員組成的到宅快篩隊，到宅快篩若為陽性，會進一步做PCR篩檢，同時進一步安排後續措施，其餘一般民眾請至新北32個快篩站篩檢，確保珍貴人力資源不被浪費。

張錦麗表示，到宅快篩隊的案件來源，包含警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，和社工每天電話關懷中撈取已確診者家中還有兒少老人和身障等弱勢者，有需要民眾可透過這3種方式申請。